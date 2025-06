La Regione Siciliana ha messo in campo un investimento da sei milioni di euro per rilanciare e rafforzare il comparto della pesca marittima.

È stato, infatti, pubblicato il bando “Piccoli interventi infrastrutturali a terra a servizio della pesca marittima”, che punta a migliorare le strutture portuali e i luoghi di sbarco, oltre a sostenere l’adozione di tecnologie innovative per la tracciabilità e la gestione delle attività.

Il bando si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle Autorità di sistema portuale che operano in contesti legati alla pesca. Il contributo massimo previsto per ciascun progetto è di 300 mila euro. L’obiettivo è colmare le gravi carenze infrastrutturali che ancora oggi limitano l’attività dei pescatori: dai sistemi di conservazione del pescato alle aree di carico/scarico, fino a servizi igienici e punti di rifornimento.

“Il governo Schifani offre una risposta concreta alle criticità segnalate dagli operatori del settore” – ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo – “a partire dalla carenza di infrastrutture di base che ostacolano il regolare svolgimento delle attività e mettono a rischio la sicurezza dei lavoratori”.

A chi è destinato e come partecipare al bando

Possono presentare domanda:

i Comuni in cui si trovano porti o luoghi di sbarco del pescato;

le Autorità di sistema portuale del mare che gestiscono infrastrutture legate alla pesca.

Il bando finanzia interventi in porti, aree di sbarco e luoghi di vendita del pescato, puntando su uno sviluppo più sostenibile e moderno del settore. È un segnale forte per un comparto che da anni denuncia la necessità di un piano di rinnovamento strutturale.

Le domande dovranno essere inviate via PEC all’indirizzo dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it entro il 5 agosto 2025. Tutti i dettagli del bando sono disponibili sul sito del Dipartimento regionale della Pesca mediterranea.