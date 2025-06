”In arrivo rinforzi per la sicurezza del nostro territorio. Il Viminale ha infatti assegnato 82 poliziotti in più in tutte le province della Sicilia. Nello specifico 10 ad Agrigento, 12 a Catania, 11 ad Enna, 23 a Messina, 3 a Palermo, 12 a Siracusa, 11 a Trapani. Un ringraziamento doveroso va al ministro Piantedosi e al sottosegretario all’Interno Nicola Molteni: dopo l’approvazione del dl Sicurezza, l’impegno della Lega sul tema si dimostra ancora una volta con i fatti, le chiacchiere della sinistra stanno a zero”. Così il senatore Nino Germanà, coordinatore della Lega in Sicilia.

DICHIARAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE MP ANTONINO ALLETTO:

Forse non sono ancora chiare le necessità reali della regione sicilia in termini d’organico riferito alle forze di Polizia. Assegnare appena 82 agenti nello specifico 10 ad Agrigento 12 a Catania 11 ad Enna 23 a Messina 3 a Palermo 12 a Siracusa 11 a Trapani,, non bastano neppure a sopperire ai pensionamenti che tra poco avverranno.

Usare toni euforici per l’assegnazione di un numero così modesto di agenti di Polizia significa non avere contezza dell’attività svolta dagli operatori dells sicurezza in un contesto come quello siciliano.

INCALZA IL SEGRETARIO GENERALE ALLETTO: Potremmo dire meglio questo che nulla, ma purtroppo così non è e non può essere, nessuna rassegnazione in tal senso. Il nostro Ministro dell’Interno e il nostro Capo della Polizia sanno benissimo le nostre reali necessità e questa non può essere la risposta concreta nei confronti della criminalità organizzata e comune, occorre incrementare le risorse da destinare in sicilia, anche con un provvedimento urgente, questo esiguo numero di personale per la Polizia di Stato non basterà neppure per rimpiazzare i pensionamenti per raggiunti limiti d’età e il personale che va via per motivi di salute.

Il nostro sincero auspicio che i deputati e senatori eletti a prescindere se siano di maggiorana e/o di opposizione si facciano portatori delle nostre legittime istanze.