Compravano droga da fornitori di Gela per poi rivenderla nelle piazze di spaccio del capoluogo. Decine di chilogrammi di stupefacente, soprattutto hashish, che veniva stoccato, custodito e trasportato sino alle varie piazze di spaccio dove altri sodali, addetti al confezionamento e alla vendita al dettaglio, si occupavano di rivenderla agli assuntori. Dieci persone sono state arrestate, nella notte, a Caltanissetta, Gela e Siracusa, dai carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Caltanissetta, sotto la direzione della procura Distrettuale Antimafia nissena, perché ritenute a vario titolo appartenenti ad un’organizzazione criminale dedita allo spaccio di stupefacenti. All’operazione hanno collaborato anche i carabinieri della Squadrone eliportato cacciatori Sicilia e del Nucleo cinofili di Palermo.

L’indagine ha fatto luce su un’associazione criminale “ben strutturata e articolata i cui componenti, tra i mesi di maggio e settembre 2023, con compiti ben delineati, avrebbero acquistato da fornitori di Gela e successivamente piazzato nel capoluogo, decine di chilogrammi di droga che veniva stoccato, custodito e trasportato sino alle varie piazze di spaccio e poi rivenduto. In alcune occasioni, la ‘attività’ sarebbe stata portata avanti anche “con atteggiamento violenti e minacciosi, nonché di totale non curanza della minore età di alcuni acquirenti”. Un giro d’affari stimato di circa 200mila euro, con profitti di 800 euro circa al giorno. A due dei destinatari della custodia cautelare in carcere, individuati dagli inquirenti quali stabili fornitori dell’organizzazione criminale, è stata contestata e riconosciuta dal gip l’aggravante di aver favorito Cosa Nostra e, in particolare, la famiglia mafiosa Rinzivillo.