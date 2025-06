Viene contattata telefonicamente da un finto consulente finanziario che la convince ad effettuare alcune operazioni on line prospettandole facili ricavi e zero rischi. In realtà si trattava di una truffa che è costata molto caro ad una impiegata agrigentina sessantenne che, in pochi minuti, si è vista svuotare il conto con un passivo di 22 mila euro.

Alla donna, una volta capito il raggiro, non è rimasto altro che presentare una denuncia ai carabinieri. L’impiegata ha raccontato di essere stata agganciata da un sedicente esperto finanziario che, dopo averla convinta ad eseguire alcune operazioni bancarie, è riuscito a portarle vie oltre ventimila euro. Al via le indagini per risalire al responsabile.