In questi giorni, i lavoratori del Consorzio di Bonifica AG3 stanno portando avanti un presidio permanente per difendere la propria dignità e il proprio futuro occupazionale. A loro va la nostra piena solidarietà, così come a tutti i produttori agricoli di Naro e dell’intera provincia di Agrigento, che rischiano di essere gravemente penalizzati dalla proposta di riforma dei Consorzi di Bonifica attualmente in discussione all’Assemblea Regionale Siciliana.

Questa riforma, contenuta nel DDL n. 261 del 29.06.2023, prevede un aumento smisurato del costo dell’acqua per le aziende agricole. Un costo insostenibile, che metterebbe in ginocchio centinaia di realtà produttive, portando molte di esse alla chiusura. Un colpo mortale all’intero comparto agricolo locale, già provato da crisi, rincari e carenza di infrastrutture.

Per questo motivo, il gruppo consiliare del Partito Democratico di Naro, insieme ai suoi assessori, ha promosso un’iniziativa concreta: lunedì 23 giugno 2025, il capogruppo PD all’ARS, On. Michele Catanzaro, sarà a Naro per incontrare lavoratori, amministratori e agricoltori. L’obiettivo è formulare insieme degli emendamenti da presentare in Aula, per modificare radicalmente il disegno di legge ed evitare quella che si prospetterebbe come la fine dell’agricoltura non solo a Naro, ma in tutto il comprensorio agrigentino.

Non si può riformare sacrificando chi produce ricchezza e lavoro!

Chiediamo al Governo Regionale e all’ARS di ascoltare i territori, di proteggere l’agricoltura e di garantire acqua a costi accessibili, nel rispetto del diritto al lavoro e della sostenibilità delle imprese agricole.

Siamo al fianco di chi lavora la terra.

Difendere l’agricoltura significa difendere il presente e il futuro della nostra comunità.

Gruppo consiliare PD – Comune di Naro

Gli Assessori del Partito Democratico