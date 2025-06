Il Sindaco Vito Terrana avvisa la cittadinanza di Campobello di Licata che è “”assolutamente vietato abbandonare o depositare sacchi contenenti indumenti usati o altro in tutta la piazzetta di Via Madre Teresa di Calcutta (Casetta dell’acqua). Per lo smaltimento degli indumenti usati bisogna attenersi alle modalità del servizio di raccolta che avviene, in presenza della ditta autorizzata, ogni quindici giorni, secondo il calendario previsto””. I trasgressori saranno puniti, salvo i casi previsti dal Codice penale, con le sanzioni pecuniarie previste.

GIOVANNI BLANDA