Ladri in azione a Montallegro. Ignoti malviventi hanno rubato una moto Ktm 500 di proprietà del sindaco Giovanni Cirillo. Il veicolo era parcheggiato in via Cesare Battisti. Ed è stato proprio il primo cittadino, nel momento di riprendere la moto, a fare la scoperta. Non c’era più.

Al sindaco, dunque, non è rimasto altro che denunciare il furto ai carabinieri della locale stazione. Al via le indagini per identificare i responsabili. Al vaglio degli investigatori la presenza di impianti di videoserveglianza nella zona.