Venerdi, dopo la santa messa (ore 18,30), con inizio alle ore 19,30, Lectio Divina, condotta da don Vito Impellizzeri, preside della facoltà teologia di Palermo.

Sabato, alle ore 18, nella Chiesa Beata Maria Vergine dell’Immacolata, recita del santo Rosario.

Alle ore 18, 30, celebrazione della santa messa.

Poi, la festa cambia per una sera scenario. Nella centrale Piazza XX Settembre, alle ore 20,30, inaugurazione e apertura de “” La sagra degli antichi sapori”” in memoria del compianto Padre Calogero Montana, già arciprete della comunità campobellese.

Domenica è solennità del Corpus Domini. Alle ore 9 e alle ore 9,30, rispettivamente, nella Chiesa dell’Immacolata e nella chiesa Beata Maria Vergine di Lourdes, sante messe. In serata, con inizio alle ore 19, celebrazione eucaristica dell’Immacolata, a seguire la processione col Santissimo Sacramento. Il 24 giugno la chiusura dei festeggiamenti.

Giovanni Blanda