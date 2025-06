Ieri pomeriggio la Questura di Agrigento ha messo in campo un servizio congiunto di controllo straordinario del territorio a Canicattì, con la Compagnia Carabinieri di Canicattì e la Tenenza della Guardia di Finanza di Canicattì.

Numerose sono state le pattuglie predisposte dalle forze dell’ordine coinvolte, unitamente agli equipaggi della Sezione Polizia Stradale di Agrigento, al Reparto Prevenzione Crimine di Palermo, e le unità cinofile della Guardia di Finanza.

Sono stati controllati 216 soggetti e 114 veicoli. Sono stati elevati 51 verbali ai sensi del Codice della Strada, con: 85 punti decurtati, 2 fermi amministrativi di veicolo, 2 sequestri amministrativi di veicolo, una patente e una carta di circolazione ritirate.

Nell’intensificazione dei controlli, si è proceduto a due denunce e a due segnalazioni amministrative per reati inerenti agli stupefacenti.

Si è altresì proceduto a controlli amministrativi presso gli esercizi di money transfer, B&B, e presso gli esercizi commerciali: sono state comminate sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro, e sono stati sequestrati più di 500 prodotti di materiale elettrico non conformi alle disposizioni normative in materia.