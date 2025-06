Ho il piacere d’informare che, a seguito di una mia interrogazione consiliare in data 16 giugno e di una mia successiva interlocuzione col responsabile AICA per le reti di Naro, geom. Butera, è stata ripristinata la fornitura idrica della sorgente Falzina che darà agli utenti naresi ben 4 litri al secondo in più di acqua potabile.

Pertanto, se non ci saranno altri guasti o rotture alle condotte del Tre Sorgenti e/o alla centrale di Margiovitale e/o alla fonte della sorgente Falzina, questa estate non dovrebbe recare particolari problemi in relazione alla grave crisi idrica che attanaglia l’intera provincia di Agrigento.

Il sindaco ha annunciato che sono stati ripristinati i turni idrici, dopo la riparazione del guasto alla condotta Tre Sorgenti avvenuta in territorio di sant’Angelo Muxaro.

Adesso, nella qualità di consigliere comunale, mi pregio di annunciare che è stata riparata anche la sorgente Falzina e quindi ci saranno 4 litri al secondo di acqua in più.

Per conseguire questo importante risultato, ho fatto un’interrogazione sulla mancata riparazione della sorgente Falzina che non ha funzionato per oltre un anno, ho interessato l’ingegnere comunale Salvatore Manzone e, soprattutto, ho interessato il responsabile dei lavori per la rete idrica di Naro, geom. Butera dell’AICA. E adesso finalmente l’impianto della sorgente Falzina è stato riparato ed è tornato in funzione. E di questo ringrazio il geom. Butera per la sensibilità e la solerzia dimostrata.

Spiace solo sottolineare che la situazione poteva essere risolta molto tempo prima senza la mia interrogazione, senza il mio intervento presso gli organi competenti. Ma tant’è!

Angelo Gallo