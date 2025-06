Nella serata di ieri, 26 Giugno 2025, presso il

Teatro Panoramica Valle dei templi (AG)

si è svolto il

XXVI PREMIO DI ARTE E CULTURA SICILIANA

“IGNAZIO BUTTITTA”.

La Commissione

del Centro Culturale “Renato Guttuso”

di Favara (AG) ha deciso di conferire il

“Premio Speciale Ignazio Buttitta”all’Associazione

Casa Museo Giudice Livatino.

Il riconoscimento è dedicato alle donne, agli uomini ed alle Associazioni di Sicilia che,

con la loro azione, si sono distinti nel campo sociale e politico, lavorativo e culturale, artistico e sportivo o del volontariato.

Le motivazioni:

Alla Casa Museo Rosario Livatino di Canicatti:

“Per l’impegno nella tutela della memoria e nella promozione dei valori di giustizia, legalità e fede attraverso la testimonianza di vita del Beato Rosario Angelo Livatino. Grazie a un lavoro rigoroso e appassionato di conservazione, divulgazione e formazione, la Casa museo si è affermata come presidio culturale e spirituale, offrendo a visitatori, studenti e cittadini un luogo di riflessione profonda sui temi della responsabilità civile e dell’etica pubblica. Questo riconoscimento speciale intende onorare non solo un luogo, ma una missione: mantenere viva la luce di un esempio, quello del giudice Livatino, che continua a ispirare generazioni nel cammino verso una società più giusta, consapevole e solidale”.

A ritirare il prestigioso riconoscimento è stato il presidente dell’Associazione, la dott.ssa Claudia Vecchio, che commenta così: “Sento di dedicare questo premio ai genitori del Giudice Livatino perché proprio grazie a loro oggi esiste questa nostra realtà, la nostra Casa Museo. Loro hanno voluto congelare la memoria del figlio attraverso la sua stanza e la casa dove ha vissuto. E se non avessero avuto questo desiderio noi, che oggi siamo i custodi di questa memoria, non l’avremmo potuto fare. Quindi dedico alla signora Rosalia Corbo ed al dottor Vincenzo Livatino questo premio e vi ringrazio per aver pensato e consegnato a noi questo importante riconoscimento”.