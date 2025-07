Il ricordo dei colleghi: con lui l’ospedale ha raggiunto importanti traguardi: dal nuovo pronto soccorso, al superamento della mancanza di personale

Canicattì Ieri è stato l’ultimo giorno di servizio per dottor Giuseppe Augello primario del reparto di medicina e direttore sanitario dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Da stamattina è in pensione e con lui va in archivio un pezzo di storia. Una lunghissima carriera la sua, durante la quale tanti sono stati i risultati ottenuti. Dalla ristrutturazione del pronto soccorso che proprio venerdì prossimo sarà inaugurato, al rifacimento dei prospetti del Barone Lombardo. Ma Augello è stato in grado di affrontare tutte le emergenze legate al Covid, e quella relative alla mancanza di personale medico e paramedico riuscendo ad aprire reparti come la chirurgia e la medicina che erano stati chiusi per mancanza di professionisti. Giuseppe Augello ha saputo rilanciare il Barone Lombardo in un momento in cui la fiducia degli utenti era ai minimi storici ed oggi i numeri di ogni reparto confermano questa tesi. La sua è una lunga carriera iniziata nel 1984 presso il reparto di medicina della clinica palermitana Villa Serena prima come assistente e poi come responsabile. Nel 1990 l’inizio del suo servizio presso l’Asp di AgrigentO. Dal 2012 ad oggi direttore del dipartimento medicina dell’Asp di Agrigento oltre a mantenere sempre il ruolo di responsabile dello stesso reparto di Canicattì e a ricoprire la direzione sanitaria del Barone Lombardo dal 2017 ad oggi. “ Vorrei ringraziare tutti- dichiara il dottor Giuseppe Augello-medici, infermieri e personale con il quale ho avuto l’onore di collaborare. Grazie soprattutto – conclude-per la stima e l’affetto che mi è stata dimostrata”. “Con il pensionamento del dottore Augello- dichiara il responsabile del pronto soccorso il dottor Salvatore Gallo-si chiude un capitolo di grande valore nella storia del nostro ospedale. Sotto la sua guida – conclude Gallo- il Barone Lombardo ha compiuto passi significativi sul piano dell’efficienza e della qualità raggiungendo risultati importantissimi sia sul fronte dell’assistenza che dell’organizzazione interna. A lui si deve la nascita del nuovo pronto soccorso. Il mio personale ringraziamento per quello che ha saputo fare in questi anni con passione, competenza e spirito di servizio”. “Il dottor Augello- aggiunge la responsabile della radiologia la dottoressa Brovelli- va in pensione ma lascia una eredità preziosa. E’ stato per noi punto di riferimento, una figura centrale non solo il pilastro portante del “suo” ospedale ma anche un medico umano, preparato e competente a servizio dei pazienti. Un uomo libero- conclude- che ci mancherà”. Il collocamento a riposo del dottor Augello- continua Luciano Sutera Sardo responsabile della cardiologia- lascia un vuoto incolmabile. Con lui- conclude- la medicina interna ha raggiunto elevati livelli di qualificazione come è cresciuto tutto il Barone Lombardo”.

Carmelo Vella