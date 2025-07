In Sicilia, il Giardino della Kolymbethra – raro gioiello archeologico e agricolo nel cuore del Parco della Valle dei Templi (AG) – si svelerà ai visitatori in orario serale per trascorrere un’estate tra visite guidate al tramonto, degustazioni di vini pregiati del territorio e di altri prodotti tipici, momenti conviviali con concerti e performance artistiche, aperitivi letterari e osservazioni astronomiche con gli operatori e i telescopi del Planetario di Palermo. Il tutto ai piedi dei profumatissimi alberi di agrumi e degli olivi secolari.

Con il Patrocinio di Agrigento 2025 Capitale italiana della Cultura

