In merito alle recenti dichiarazioni e polemiche relative all’azzeramento delle liste d’attesa nella

sanità pubblica agrigentina, come CGIL riteniamo doveroso intervenire per ristabilire il senso

della realtà e dare voce al disagio concreto dei cittadini. “Non possiamo accettare – dichiara il

Segretario Generale della CGIL di Agrigento, Alfonso Buscemi – che si parli di fine delle liste

d’attesa quando, in realtà, il cittadino viene semplicemente spostato da una struttura all’altra, da

un capo all’altro della provincia, come se fosse un numero e non una persona con difficoltà

reali. Non garantendo, quindi, la continuità assistenziale con il medico che prende in carico il

paziente. Questo non è abbattere le liste d’attesa, è solo spostare il problema altrove.” I territori

della nostra provincia sono estesi, spesso con collegamenti difficili e mezzi di trasporto

inadeguati. Pensare che un anziano o un malato cronico di Licata debba recarsi ad una visita

specialistica a Sciacca – o viceversa – è non solo irragionevole, ma anche irrispettoso della

dignità delle persone e delle loro condizioni di salute.

“Riteniamo – continua Buscemi – che

garantire una prima risposta in tempi rapidi debba significare offrire la prestazione in un luogo

accessibile e il più vicino possibile al domicilio del paziente. Le politiche sanitarie non possono

rispondere alla logica dei numeri, ma devono mettere al centro la persona, con le sue fragilità e i

suoi bisogni.” Pur riconoscendo e apprezzando l’impegno e lo sforzo organizzativo del Direttore

Generale dell’ASP di Agrigento, va detto con chiarezza che senza risorse adeguate e personale

sufficiente, ogni piano di miglioramento rischia di rimanere sulla carta. È il governo regionale

che ha la responsabilità politica e istituzionale di mettere le strutture sanitarie provinciali nelle

condizioni di funzionare: senza investimenti concreti, difficilmente si potrà garantire una sanità

pubblica di qualità. La CGIL chiede quindi all’ASP, al governo regionale e a tutti i soggetti

competenti, un confronto trasparente e costruttivo per riorganizzare realmente i servizi sanitari

sul territorio, puntando su assunzioni, risorse e potenziamento delle strutture locali, non su

soluzioni che scaricano la responsabilità sui cittadini più deboli.