Una legge per dire definitivamente basta alle carrozze turistiche trainate da cavalli. La proposta è stata presentata dal gruppo parlamentare della Democrazia Cristiana che ha depositato all’Assemblea Regionale Siciliana il testo di un disegno di legge recante “Disposizioni per la conversione delle carrozze a trazione animale in carrozze a propulsione elettrica”.

Norma a tutela degli animali e per la sostenibilità ambientale

Il provvedimento, presentato dal Presidente del gruppo e primo firmatario on. Pace, con i colleghi parlamentari on. Abbate, Auteri, Giuffrida e Marchetta, pone l’accento sulla necessità di intervenire sui temi della tutela del benessere animale e della promozione della sostenibilità ambientale.

L’introduzione delle carrozze ecosostenibili, a trazione elettrica, rappresenta una misura non più rinviabile a tutela degli animali, dell’ambiente e in materia di decoro urbano.

“Abbiamo portato all’attenzione del Parlamento regionale e dell’opinione pubblica – dichiara il capogruppo della DC on. Pace – una norma di civiltà che intende scrivere la parola ‘fine’ di fronte alle sofferenze, come documentato dalle cronache anche mortali, dei cavalli utilizzati per trainare le carrozze. Gli operatori attuali hanno e conservano il diritto di esercitare e proseguire la loro attività lavorativa. Grazie a questa legge, il loro diritto va coniugato anche con i diritti degli animali e con le esigenze in tema di sostenibilità ambientale”.

La cronaca traina il cambiamento

Per l’on. Ignazio Abbate “le notizie di cronaca che giungono sui decessi o sulle pessime condizioni di salute in cui versano i cavalli utilizzati per il trasporto in carrozza dei turisti in visita nelle città siciliane, non ci possono lasciare spettatori passivi. Intervento legislativo doveroso”.

“Con questo provvedimento interveniamo, dopo anni di dibattito sul tema, affinché il sistema delle carrozze turistiche a traino animale venga finalmente e definitivamente sostituito da una tipologia di trasporto moderna: quello delle carrozze ecosostenibili, a trazione elettrica”, commenta l’on. Rosellina Marchetta.

Cosa prevede la norma di legge

Il disegno di legge prevede l’obbligo per i proprietari, detentori di regolare licenza comunale finalizzata all’esercizio dell’attività di trasporto pubblico, di convertire o sostituire le carrozze attualmente in uso grazie alla trazione animale con analoghi mezzi, ma a trazione elettrica ecosostenibile. A tal proposito, per favorire questo percorso di transizione senza penalizzare i lavoratori del settore, è prevista l’istituzione di un fondo straordinario attraverso cui concedere un importante contributo economico ai proprietari delle carrozze che documenteranno le spese di conversione dalla modalità a trazione animale in modalità ecosostenibile.

“Uno dei principali obiettivi del provvedimento – sono le parole dell’on. Giuffrida – è quello di scongiurare ulteriori drammatici episodi di decessi in strada di cavalli stremati dal caldo e dalla fatica. Uno spettacolo indecoroso per cittadini e visitatori che pone questioni di carattere etico”.

Così l’on. Carlo Auteri in merito ai contenuti del ddl: “Quella legata all’incentivazione di soluzioni di mobilità urbana sostenibile e tecnologicamente avanzata rappresenta anche, al pari della tutela del benessere animale, che resta prioritaria, un’esigenza significativa legata all’evoluzione della nostra società”.

Cosa succederà agli animali

Per gli animali che, con l’approvazione di questa legge, non saranno più impiegati nel traino delle carrozze, è prevista, tramite la stipula di apposite convenzioni, la permanenza all’interno di strutture autorizzate. Gli animali possono essere anche accolti da enti ed associazioni che svolgono attività di ippoterapia in favore di soggetti con disabilità.