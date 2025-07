Nel mirino di balordi (o manigoldo, se uno) il Centro polivalente per i servizi socio-culturali del Comune di Campobello di Licata. La notizia è stata divulgata nelle scorso ore. Approfittando delle tenebre della notte, i delinquenti, non prendendosi cura della presenza notturna del custode, sono furtivamente penetrati all’interno della struttura polivalente, scavalcando il cancello della struttura. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, l’edificio, come ogni sera, era chiuso. Dopo essere entrati, forzando l’apertura, i delinquenti si sono diretti nella zona sottostante il Centro socioculturale, dove insistono i magazzini che fungono da deposito per attrezzature di lavoro. Sono stati rubati diversi arnesi contenuti dentro. Del furto si è accorto un impiegato della squadra di manutenzione, quando in mattinata si era recato al Centro per il lavoro. Subito sono stati informati dell’episodio la civica amministrazione e i dirigenti comunali.

Quindi, è stata presentata relativa denuncia penale contro ignoti alla locale caserma dei Carabinieri, al comando del maresciallo Luciano Ruggeri. Il bottino è in fase di quantificazione. Più volte il Centro polivalente è stato bersaglio di malavitosi e tutte le azioni di delinquenza sono state perpetrate nelle ore notturne.

Giovanni Blanda