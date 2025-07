Il comunicato diffuso dal Partito Democratico di Ravanusa è l’ennesimo tentativo maldestro di scaricare sull’opposizione le responsabilità di un’amministrazione ormai politicamente isolata e incapace di governare.

Ricordiamo al PD che il sindaco e la sua giunta sono stati eletti per amministrare. Hanno avuto il tempo, gli strumenti e il sostegno iniziale del Consiglio Comunale per portare avanti il proprio progetto politico. Se oggi, dopo due anni, si trovano senza i numeri per approvare atti fondamentali, la responsabilità non può ricadere su chi siede legittimamente all’opposizione, ma sull’evidente fallimento politico e gestionale di questa amministrazione.

Il consigliere Antonino Nobile, così come tutto il gruppo di Forza Italia, ha svolto il proprio ruolo con coerenza, responsabilità e trasparenza, partecipando attivamente alle commissioni, chiedendo approfondimenti e ponendo questioni legittime, come è suo diritto e dovere. Le astensioni o i voti contrari non sono un capriccio, ma una scelta politica, motivata dalla mancanza di condivisione sui contenuti proposti.

Quello che il PD definisce “boicottaggio” è in realtà il risultato dell’incapacità dell’amministrazione di dialogare, di costruire consenso e di governare. Chi amministra non può pretendere che il Consiglio Comunale si limiti ad alzare la mano in silenzio.

Piuttosto che accusare l’opposizione, il Partito Democratico dovrebbe riflettere sulle profonde crepe interne alla propria maggioranza, sulle continue fughe in avanti senza condivisione e su una gestione del Consiglio spesso improvvisata e priva di rispetto istituzionale.

Forza Italia continuerà a svolgere il proprio ruolo con serietà e responsabilità, vigilando sugli atti dell’Amministrazione e opponendosi a questa fallimentare gestione politica.

Chi governa, se non è più in grado di farlo, abbia almeno la dignità politica di prenderne atto senza puntare il dito contro i consiglieri che siedono tra i banchi dell’opposizione