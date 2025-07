07Importante incontro tra il Sindaco di Campobello Vito Terrana e l’Assessore regionale alle Attività Produttive, Edmondo Tamajo. Il Sindaco: “”Un momento di confronto costruttivo, per parlare di sviluppo, opportunità e sostegno alle attività produttive del nostro territorio.

L’amministrazione comunale è sempre in prima linea per il bene della comunità campobellese. Non ci fermiamo mai, perché amiamo il nostro paese e vogliamo servirlo al meglio, ogni giorno””.

Giovanni Blanda