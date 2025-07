La procura di Agrigento ha disposto l’autopsia sul cadavere di una casalinga di 56 anni di Raffadali trovata senza vita all’interno della sua abitazione in vicolo Garibaldi. L’esame autoptico servirà a chiarire le cause del decesso e, in particolare, se si sia trattato di un incidente, una morta naturale o qualcos’altro. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

Da una prima ispezione cadaverica effettuata non sarebbero stati trovati segni di violenza. La procura di Agrigento ha comunque disposto ulteriori accertamenti per fare luce sulla vicenda. Ad occuparsi del caso sono i carabinieri della locale stazione.