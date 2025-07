La Sicilia come regione che traina la crescita del Paese. Sono confortanti i dati di Bankitalia che danno notizia, ancora una volta, di una Sicilia che mostra una crescita maggiore rispetto alla media italiana.

La conferma dai dati Bankitalia

“I dati pubblicati dalla Banca d’Italia confermano con autorevolezza che la Sicilia è oggi una delle regioni trainanti del Paese. Siamo al primo posto per crescita del Pil, con un +1,3%, quasi il doppio rispetto alla media nazionale. Anche l’occupazione registra un netto incremento del 4,6%, tre volte superiore a quella del resto d’Italia e ben oltre la media del Mezzogiorno” dice adesso il presidente della Regione, Renato Schifani, commentando proprio il rapporto annuale sull’economia regionale presentato oggi a Palermo e che fornisce buone notizie per l’Isola.

Una ripresa concreta

“Numeri significativi – aggiunge – che indicano una ripresa concreta e solida, trainata da turismo, servizi e rilancio dell’edilizia. Migliora anche la qualità del lavoro, con più professioni ad alta qualificazione. Un segnale chiaro della reazione positiva alla crisi post-pandemica”.

I dati più rilevanti

Tra i dati più rilevanti ci sono certamente la crescita delle presenze turistiche (+5,1%), spinte soprattutto dal mercato estero, e l’incremento del traffico passeggeri negli aeroporti siciliani (+10,3%), grazie in gran parte ai voli internazionali. In miglioramento anche i conti pubblici: “Le entrate tributarie regionali sono aumentate del 14,9%, il doppio rispetto ai Comuni. È la prova della ritrovata vitalità della nostra economia” aggiunge il Presidente della Regione.

Non bisogna cullarsi o nascondere tante difficoltà che ancora ci sono

Il presidente non nasconde le difficoltà: “Restano fragilità, in particolare nell’agricoltura e nell’occupazione giovanile. Stiamo lavorando su due misure: un piano per le start-up e uno per rafforzare o creare nuove attività commerciali”.

Sul fronte agricolo, colpito dalla siccità, Schifani ribadisce: “Abbiamo avviato un piano anti-siccità e puntiamo a recuperare i livelli occupazionali già dal prossimo anno. Il rilancio dell’agricoltura è una priorità”.

La strada è giusta ma tanto ancora da fare

“La Sicilia è sulla strada giusta – conclude – ma serve consolidare questa fase e trasformarla in uno sviluppo duraturo e inclusivo. Servono scelte coraggiose: noi siamo pronti”.