L’Amministrazione Comunale accusa l’opposizione d’irresponsabilità che tende a bloccare

l’attività amministrativa.

NULLA DI PIU’ FALSO

Infatti questa opposizione ha approvato, nell’interesse della cittadinanza Ravanusana tutti gli

atti trasparenti che sono stati portati in consiglio comunale quali:

1. Piano delle Alienazioni;

2. Piano Triennale servizi e forniture:

3. Debiti fuori bilancio.

Sinistra Italiana invece, si è opposta con fermezza, su quegli atti che contenevano tante ombre

e che potevano essere oggetto di interventi da parte delle autorità competenti.

L’opposizione ha bocciato il Piano Triennale delle opere pubbliche che conteneva tra l’altro:

1. Palestra Comunale Via Rinascita (completata, consegnata e affidata).

L’amministrazione la ripropone con una spesa di € 2 milioni e 300 mila, importo superiore

alla sua realizzazione;

2. Impianto di Compost (zona industriale) attualmente sotto inchiesta da parte della

Magistratura;

3. Costruzione nuovo Asilo Nido in Via Matteotti (nell’arco di 24 ore sono state approvate 1)

Incarico Progettazione; 2) Approvazione Progetto; 3) Variazione Bilancio; 4) Indizione gara.

Attualmente il fascicolo sotto attenzione dell’ANAC (Autorità Anti Corruzione)

Su questo ed altro Sinistra Italiana ha chiesto in Consiglio Comunale chiarimenti e modifiche che

l’Amministrazione Comunale puntualmente ha disatteso.

Volere scaricare la responsabilità della mancata approvazione del Piano Triennale delle opere

pubbliche all’opposizione è pretestuoso ed indicativo di un atteggiamento di chiusura che

certamente non fa gli interessi della nostra comunità.

Additare all’opposizione la possibile mancata realizzazione del Ferragosto Ravanusano è

palesemente falso e strumentale.

Sinistra Italiana, visto che questa amministrazione è arroccata al potere, e spesse volte viene

messa in minoranza, non è in grado di realizzare il proprio programma.

Pertanto chiede di fare un passo indietro, rimettere il mandato e dare la parola ai cittadini.

Anche la tanto auspicata “Pacificazione Sociale”, più e più volte sbandierata in campagna

elettorale, risulta ad oggi priva di effettivo riscontro alla luce delle vicende che hanno capovolto

l’originaria amministrazione comunale, creando un malcontento generale nella comunità.