Proseguono i controlli del territorio da parte della Polizia di Stato che, con l’apertura della stagione estiva, ha intensificato le attività soprattutto ad Agrigento. Questa mattina i poliziotti, accompagnati dall’unità cinofila, hanno setacciato le vie del centro della Città dei templi.

Il controllo, in particolare, si è concentrato su villette comunali, aiuole e altri potenziali nascondigli dove è facile occultare la sostanza stupefacente. Ed è quello che è avvenuto a pochi passi da via Atenea dove il cane antidroga ha fiutato alcune dosi di droga prontamente sequestrate dagli agenti. Non è inusuale, infatti, che i pusher nascondano lo stupefacente in posti all’aperto per poi recuperarlo nelle “ore di lavoro”.