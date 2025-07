“In Sicilia l’edilizia scolastica è in ginocchio. Abbiamo infrastrutture obsolete, spesso fuori norma, con carenze gravi anche dal punto di vista della sicurezza e dell’accessibilità. A Palermo sono stati persi fondi per ben 31 milioni di euro, destinati alla realizzazione di due poli scolastici con annesse palestre e in precedenza 7,7 milioni di euro per la realizzazione di asili nido. Occasioni sprecate che rappresentano un danno gravissimo per i nostri studenti e per tutto il territorio”. Lo ha detto questa mattina Mario Giambona, vicepresidente del gruppo Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, criticando l’assenza di pianificazione e regia dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale guidato da Girolamo Turano, e denunciata anche ieri durante la rubrica Interrogazioni all’ARS.

“Abbiamo denunciato per tempo queste criticità – prosegue – e purtroppo tutte le preoccupazioni del Partito Democratico si sono rivelate fondate. Siamo costretti ad apprendere dai giornali l’ennesima perdita di risorse, l’ennesimo flop amministrativo. Il Comune di Palermo ha gravi responsabilità, ma la Regione non può più permettersi di restare alla finestra: serve una governance forte, capace di monitorare e intervenire. L’attuale giunta ha invece dimostrato l’esatto opposto”.

Il deputato dem esprime anche forte insoddisfazione per la perdita di risorse pari a 7,7 milioni di euro destinati alla costruzione di nuovi asili nido dal Comune di Palermo. “Perdere anche questa occasione per una terra come la nostra è inqualificabile. Bisognerebbe mettere al centro i diritti dei più piccoli e delle famiglie ma il governo regionale si è mostrato ancora senza visione e coordinamento con una perdita complessiva di circa 38 milioni di euro”.

Giambona punta il dito anche contro la politica attuata dall’ex ministro Raffaele Fitto. “Il Parlamento Europeo ha approvato, lo scorso 18 giugno, una risoluzione che permette di posticipare di 18 mesi i termini per l’esecuzione dei progetti PNRR. Una notizia positiva, che potrebbe dare ossigeno a tanti enti in difficoltà. Ma in modo incredibile, il commissario Fitto ha dichiarato il proprio no alla proroga, creando un danno potenziale enorme soprattutto per regioni come la Sicilia”.

Infine, Giambona lancia un appello affinché “Schifani si faccia portavoce con il Governo Meloni per far divenire questa proroga una realtà. Perdere queste risorse sarebbe un sacrilegio. L’accesso al diritto allo studio non può essere pregiudicato da scelte miopi e da una classe dirigente inadeguata a gestire una partita cruciale per il futuro della Sicilia”.