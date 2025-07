Aggredito con un bastone e picchiato con pugni e schiaffi. Un quarantacinquenne agrigentino è stato aggredito nella centralissima via Atenea, a due passi dai locali della movida. Protagonisti della violenza due giovani che hanno agito per motivi ancora non del tutto chiari.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe avuto un alterco con i due ragazzi che dalle parole sono passati ai fatti. Ad avere la peggio è stato il quarantacinquenne, rimasto ferito. Un’ambulanza del 118 è intervenuta e ha trasferito l’uomo all’ospedale San Giovanni di Dio dove gli è stato riscontrato un trauma cranico. Al via le indagini per risalire all’identità dei due giovani e chiarire il motivo dell’aggressione.