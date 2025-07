L’ente si è dotato del nuovo strumento finanziario, grazie all’approvazione del Consiglio comunale, con sette voti favorevoli della maggioranza che sostiene il Sindaco Vito Terrana.

Sullo strumento finanziario – fulcro e volano di ogni Comune -, è intervenuto il Sindaco: “” In riferimento al piano triennale delle opere pubbliche comunico di avere inserito diversi progetti cantierabili ed esecutivi, e di avere ottenuto finanziamenti per circa 2 milioni di euro e ulteriori risorse dalla legge finanziaria regionale per 1 milione e 600 mila euro””. “”Il bilancio presenta entrate e spese per buona parte storicizzate – prosegue il Sindaco -. Segnalo l’aumento notevole della spesa per i servizi sociali a fronte della quale il Comune ha cercato e cerca di farvi fronte con tutti mezzi possibili, ma esprimo preoccupazione per l’aumento di molte spese che appesantiscono notevolmente il bilancio dell’ente. “Rappresento, quindi – conclude -, la necessità di sensibilizzare i deputati di riferimento dei consiglieri comunali per aiutare il Comune, cercando il sostegno necessario.

Giovanni Blanda