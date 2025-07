Notte di fuoco a Sciacca. Un incendio ha danneggiato due autovetture parcheggiate in via delle Conifere, nel centro cittadino. Le fiamme hanno avvolto una Kia Sportage di proprietà di un pensionato di 79 anni. Il rogo, poco dopo, si è esteso anche ad un secondo veicolo, una Hyundai di una operaia di 56 anni.

Sono stati alcuni residenti della zona, dopo aver visto fuoco e fumo, ad allertare forze dell’ordine e pompieri. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Al via le indagini dei carabinieri per chiarire quanto accaduto. Non è ancora stata accertata la causa che ha innescato l’incendio ma al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.