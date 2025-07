Hanno gia’ toccato quota cento i nidi di Caretta caretta censiti in Sicilia dai volontari Wwf. Lo scorso anno, alla stessa data del 2 luglio, se ne contavano 69. A far la parte del leone sono le province di Siracusa (38 nidi) e Ragusa (30) seguite dai 13 nidi di Agrigento, gli 8 di Catania, i 6 di Trapani, 3 Palermo e 2 Messina. “Rispetto alla stagione 2024 abbiamo superato del 30% il numero di nidificazioni censite e messe in sicurezza, grazie anche a una rete volontari che sta aumentando, ai monitoraggi piu’ frequenti e a una maggiore sensibilizzazione di turisti ed esercenti balneari“, ha detto Oleana Prato, responsabile Progetto Tartarughe Marine Wwf per la Sicilia.

Progetto Life Adapts Un ruolo importante in questo contesto di crisi climatica lo svolge anche Life Adapts, di cui Wwf e’ partner, un progetto cofinanziato dall’Unione europea che coinvolge 7 enti tra Italia, Grecia e Cipro e coordinato dal Dipartimento di Biologia dell’Universita’ di Pisa. L’obiettivo di sviluppare strategie di adattamento al cambiamento climatico per tutelare habitat e specie vulnerabili come le tartarughe marine e le foche monache del Mediterraneo. Il progetto utilizza tecnologie avanzate (eDna, droni, fototrappole, telemetria satellitare), coinvolge le comunita’ locali e promuove soluzioni replicabili per la protezione delle spiagge di nidificazione.