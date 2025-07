Un’intera settimana dedicata allo screening del tumore alla mammella con visite e mammografie gratuite e senza richiesta medica. Si svolgerà da lunedì 7 a venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso la Casa della Comunità di Agrigento in via Giovanni XXIII. L’iniziativa, di grande rilievo ed importanza nel prevenire il cancro al seno, è destinata alla popolazione femminile di età compresa tra i cinquanta ed i sessantanove anni.

Evidenze scientifiche dimostrano che gli screening sono efficaci nel cambiare la storia naturale di alcuni tumori: individuare la patologia in una fase iniziale consente il trattamento con una maggiore probabilità di sconfiggere la malattia. La mammografia, per ciò che concerne il cancro alla mammella, va eseguita ogni due anni a partire dai 50 anni. L’80-90% delle donne con un tumore di piccole dimensioni e senza linfonodi colpiti può guarire definitivamente. Si tratta di una semplice radiografia delle mammelle che vengono appoggiate, una per volta, su un piano scansionate in senso orizzontale e verticale mediante una leggera compressione. La manovra dura pochi secondi ed è importantissima nell’assicurare un’eventuale diagnosi precoce. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento auspica la massima adesione dell’utenza nel rispondere agli inviti a sottoporsi agli esami preventivi.