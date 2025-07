La cerimonia del “Passaggio della Campana” si è tenuta, sabato 5 luglio, nella suggestiva cornice di villa Giuliana. All’evento hanno preso parte numerose autorità lionistiche e civili tra cui i presidenti dei club. Durante la cerimonia, il neo presidente ha presentato lo staff che lo accompagnerà nel suo mandato: segretario: Angela Licitra; tesoriere: Marco Zimmile; cerimoniera, Tania Cacciatore.

Nel suo emozionante discorso d’insediamento, Gaglio ha espresso gratitudine verso il presidente uscente la dottoressa Lavinia Cacciatore per aver reso il percorso del club ricco di soddisfazioni grazie all’impegno e la passione dimostrati nel corso dell’anno sociale. Ha poi aggiunto: “Grazie per la fiducia che avete riposto in me, è un dono prezioso che mi sprona a dare il meglio. Essere chiamato a rappresentarvi è un onore che mi commuove e mi investe di una profonda responsabilità.

Il neo Presidente ha sottolineato, inoltre, l’importanza della condivisione e della collaborazione, ponendo l’accento sulla dimensione umana e l’operosità silenziosa dei soci: “Sarò trasparente, presente, umano. Vi chiedo di starmi accanto con la vostra esperienza e forza silenziosa. Non solo come squadra, ma come presenza viva, come spalle che sorreggono e anime che si fidano.” Nel corso della serata, sono stati conferiti riconoscimenti storici a dei membri del club, carlo Benvenuto, filippoper il loro contributo costante e l’incondizionata dedizione alle attività lionistiche. Un momento di grande commozione è stato dedicato al conferimento del Premio Chevron per i 30 anni di appartenenza al Lions International al compianto socio Michele Alfano, venuto a mancare durante l’anno sociale 2024/2025. Il riconoscimento è stato ritirato dal figlio Angelo, anche lui socio, in un gesto che ha unito memoria e continuità. Il Lions Club Agrigento Chiaramonte si prepara così ad affrontare un nuovo anno all’insegna della solidarietà, del servizio e della condivisione”