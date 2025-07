Momenti di paura ieri sera lungo la circonvallazione di Canicattì, in via Onorevole Giglia, dove si è verificato un grave incidente stradale autonomo che ha coinvolto quattro giovani del posto.

Un ragazzo di 19 anni, residente a Canicattì, ha perso il controllo della propria Fiat Stilo Station Wagon mentre percorreva la strada. Il veicolo è finito contro l’area espositiva di una concessionaria automobilistica, impattando violentemente contro sei autovetture in vendita e causando danni considerevoli.

A bordo dell’automobile insieme al conducente viaggiavano altri tre coetanei. Nonostante la gravità dell’impatto, le conseguenze per i quattro giovani non sono state fatali: tutti sono stati comunque trasportati in ambulanza presso l’ospedale Barone Lombardo per i necessari controlli medici e accertamenti.

L’intervento dei soccorsi è stato immediato. Sul luogo dell’incidente sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento locale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera area e a rimuovere i detriti dalla carreggiata. I carabinieri hanno invece avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Particolarmente pesante il bilancio economico per il concessionario, che ha subito danni ingenti a causa della distruzione e del danneggiamento delle sei vetture esposte nell’area antistante l’attività commerciale.