Un uomo di 82 anni Giuseppe Troia è morto investito da uno scooter sulla statale 113 a Capaci.

Il giovane alla guida del mezzo a due ruote è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale del 118 intervenuto prontamente sul posto insieme ai Carabinieri della Stazione di Capaci, e il Nucleo Radiomobile di Carini. Il centauro è stato trasportato in ospedale per le cure del caso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi per ricostruire quanto accaduto. L’area è stata temporaneamente transennata per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della strada.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità di Capaci, dove l’uomo era molto conosciuto.