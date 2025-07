Le cooperative della provincia di Agrigento che ospitano minori stranieri non accompagnati daranno vita ad un presidio permanente davanti la Prefettura giorno 10 luglio a partire dalle 9 per segnalare con profonda preoccupazione la situazione di grave criticità in cui versa attualmente il sistema di accoglienza sul territorio.

Gli operatori denunciano il blocco dei pagamenti da parte degli enti competenti per periodi superiori a 9 mesi; la sospensione delle assegnazioni di nuovi minori a strutture già autorizzate e operative; L’assenza di protocolli chiari e funzionanti per la gestione dei neomaggiorenni, che restano

in carico alle strutture senza riconoscimento né copertura economica; La crescente difficoltà nel garantire un’accoglienza dignitosa e conforme ai principi normativi nazionali e internazionali, a causa della mancanza di fondi e di interlocuzione istituzionale.

Nel sit-in saranno presente le cooperative sociali ed associazioni: “La Speranza” con sede a Raffadali Cooperativa Sociale “Juvenilia”, con sede a Campobello di Licata; Cooperativa Sociale “San Silvio” – struttura di accoglienza di secondo livello MSNA, con sede a Favara (AG) Cooperativa Sociale “Gea”, con sede a Favara;Cooperativa Sociale ETS “San Biagio”, con sede a Camastra; Cooperativa Sociale “Freedom”, con sede a Mazara del Vallo, Cooperativa Sociale “L’Edera”, con sede a Canicattì;Associazione no profit “Nuove Idee”, con sede ad Agrigento;Cooperativa Sociale “Sant’ Agnese Coop. Soc. a r.l.”, con sede in Canicattì;Società Cooperativa Sociale “San Michele”, con sede ad Agrigento;Società Cooperativa Sociale “La Cellula” a r.l., con sede a Favara;Società Cooperativa Sociale “Grotte Solidale”, con sede a Favara;Società Cooperativa Sociale “La Casa del Sole”, con sede ad Agrigento in Via Mazzini.