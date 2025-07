Una Fiat Panda di proprietà di un impiegato 64enne, e una Mitsubishi Pajero di proprietà di un autista di 61 anni, sono le due autovetture rubate a Canicattì in questi giorni in una zona periferica della città.

Entrambi i proprietari fatta l’amara scoperta hanno formalizzato denuncia contro ignoti presso i Carabinieri della locale compagnia che hanno avviato le indagini per cercare di risalire agli autori.

Non è escluso che si tratti della stessa banda criminosa che negli ultimi tempi si è resa protagonista di diversi furti di auto in città e in alcuni centri limitrofi, di cui ancora non si è riusciti a risalire.