Il giorno 12 luglio 2025 per il pubblico dell’Elena di Euripide, nell’ambito della rassegna del teatro classico e del mito del Teatro dell’Efebo di Agrigento presso il Giardino Botanico, sarà possibile visitare la mostra archeologica Segreta Agrigento. Radici d’antico curata dal Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento e dal Dipartimento di Beni Culturali dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. La visita guidata è offerta dal Giardino Botanico e dai curatori della mostra dott.ssa Maria Serena Rizzo (Parco Valle dei Templi) dott. Michael Benfatti (Università di Bologna). La mostra espone reperti mai presentati al pubblico e provenienti dall’area del Giardino Botanico e dell’adiacente Caserma della Polizia di Stato Domenico Anghelone.

La mostra Segreta Agrigento offre un inedito scorcio sulla città antica e su un luogo di culto pertinente alle fasi di fondazione della città, persino più antico dei grandi templi. I reperti guidano lo spettatore in un viaggio nel tempo attraverso i cambiamenti d’uso di un’importante area della città, fino alla conquista cartaginese quando fu realizzato in quel luogo uno spazio per la lavorazione di erbe, essenze curative e per la produzione del lykion, un antico collirio medicamentoso.

Come partecipare

Sarà possibile prendere parte alla visita guidata prenotando per ciascun partecipante attraverso il sito www.giardinoefebo.it e fornendo data e luogo di nascita di ciascun visitatore.

La visita è riservata ai primi 50 prenotati fra il pubblico del Teatro dell’Efebo e comincerà alle ore 19.45. Il punto di ritrovo è Il tavolo della biglietteria del Giardino Botanico e il gruppo verrà guidato alla Caserma Domenico Anghelone dove si potrà accedere alla mostra Segreta Agrigento. Radici d’Antico. Alle 20.40 i partecipanti saranno riaccompagnati al Giardino Botanico in tempo utile per prendere parte allo spettacolo Elena di Euripide.