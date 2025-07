L’ARNAS “Civico Di Cristina Benfratelli” di Palermo segna un nuovo traguardo nella sanità siciliana: l’Unità Operativa Complessa di Neurologia con Stroke Unit, diretta dal dottor Salvatore Cottone, è stata riconosciuta centro di riferimento regionale per la Miastenia Gravis e la Sindrome di Lambert Eaton.

Il provvedimento è stato formalizzato con il decreto assessoriale n. 565 del 27 maggio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il riconoscimento arriva nell’ambito del riordino della Rete dei Centri di riferimento regionali per le malattie rare, un passo che premia l’elevato livello di specializzazione dell’ARNAS palermitano. “È un risultato che testimonia la qualità del nostro lavoro e l’impegno quotidiano verso i pazienti affetti da patologie rare, complesse e spesso trascurate”, afferma la direzione strategica dell’azienda.

Focus su malattie rare ad alta complessità

La Miastenia Gravis è una delle principali malattie autoimmuni del sistema nervoso, seconda solo alla sclerosi multipla per rilevanza clinica. Colpisce la giunzione neuromuscolare, compromettendo la funzione muscolare in modo progressivo e invalidante. “Grazie ai nuovi approcci terapeutici e alla diagnostica avanzata, la sua evoluzione è oggi più gestibile – spiega il dottor Cottone – ma resta una sfida per la medicina specialistica”.

Non meno rilevante è la Sindrome miastenica di Lambert-Eaton (LEMS), una condizione ancora più rara, spesso associata a tumori polmonari a piccole cellule, che colpisce anch’essa la giunzione neuromuscolare, provocando debolezza e disfunzioni del sistema nervoso autonomo.

Un team dedicato e strutture all’avanguardia

Il centro di Neurologia del Civico è già attivo con un ambulatorio dedicato alla Miastenia Gravis, operativo ogni due settimane e accessibile tramite prenotazione al CUP. I pazienti possono usufruire di percorsi diagnostici e terapeutici completi, compreso il trattamento con immunoglobuline endovena, anticorpi monoclonali e plasmaferesi.

La struttura ospita 12 posti letto di terapia subintensiva nella Stroke Unit e 12 in degenza ordinaria, oltre a una sala per le terapie infusionali e un laboratorio di patologia clinica in grado di eseguire ricerche avanzate di anticorpi specifici.

Il team multidisciplinare comprende, oltre al dr. Cottone, i medici Vincenzo La Bua, Simona Maccora e Valentina Perini, con competenze specifiche su queste patologie rare.

Percorsi integrati e chirurgia del timoma

Nel trattamento della Miastenia Gravis, particolare attenzione è riservata alle forme associate a timoma o iperplasia timica, che possono essere affrontate anche chirurgicamente con timectomia. In questi casi, la collaborazione con le unità di oncologia, radioterapia e chirurgia toracica consente una presa in carico completa del paziente. Gli esiti sono promettenti: la remissione si ottiene in una percentuale significativa dei casi già a cinque anni dall’intervento.

“Solo un centro con un’organizzazione altamente integrata può garantire ai malati rari l’accesso alle migliori cure, senza dover uscire dalla regione”, sottolinea Cottone.

Un nodo strategico nella Rete Regionale Malattie Rare

Il riconoscimento rafforza il ruolo dell’ARNAS Civico nella Rete Regionale delle Malattie Rare, strutturata su modelli Hub & Spoke che integrano centri di riferimento locali e reti europee ERN. Un sistema pensato per assicurare diagnosi tempestive e cure appropriate, anche in situazioni cliniche complesse.

In una regione in cui l’accesso equo alla sanità resta una sfida, l’ARNAS di Palermo dimostra che eccellenza e territorio possono convivere, offrendo risposte concrete ai bisogni più delicati della popolazione.

Per informazioni e prenotazioni sull’ambulatorio per Miastenia Gravis, è possibile rivolgersi al C.U.P. regionale. I codici di esenzione sono: RFG101 per la Miastenia Gravis e RFG0190 per la Sindrome di Lambert Eaton.