Ignoti hanno tentato di dare fuoco all’abitazione di un quarantenne di Agrigento incensurato nella centralissima via Empedocle. Nella casa in quei momenti non vi era nessuno. Le fiamme non hanno avuto il tempo di aggredire l’appartamento. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che, dopo avere messo in sicurezza l’area interessata, avrebbero trovato il punto di innesco.

L’episodio sembrerebbe avere tutte le caratteristiche di un’intimidazione ma in mancanza di certezze nessuna ipotesi può essere esclusa.

La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’indagine; i carabinieri hanno ascoltato la vittima per cercare di ricostruire l’accaduto.