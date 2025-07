Apprendiamo che è stata presentata in Consiglio Comunale una mozione da parte dei consiglieri di

Fratelli d’Italia per l’intitolazione di una via cittadina a Sergio Ramelli.

Il Partito Democratico di Canicattì ritiene doveroso intervenire con chiarezza e responsabilità su

questa proposta, esprimendo la propria netta contrarietà.

Siamo convinti che ogni vittima della violenza politica meriti rispetto, cordoglio e memoria. Il nostro

pensiero va a tutte le giovani vite spezzate da quegli anni tragici della storia repubblicana, senza

distinzione alcuna. La condanna della violenza politica è, per noi, principio imprescindibile e

universale.

Tuttavia, l’intitolazione di una via pubblica ha un valore simbolico molto forte e deve unire la

comunità, non dividerla. La figura di Sergio Ramelli, pur nella tragedia della sua giovane morte, è

oggi divenuta, per volontà di specifici ambienti dell’estrema destra, un simbolo identitario di una

parte politica che si richiama apertamente all’eredità del neofascismo. Ramelli è stato

strumentalizzato nel tempo da movimenti che non si riconoscono nei valori democratici e

costituzionali della nostra Repubblica.

Per questo motivo, riteniamo che la scelta di intitolargli una strada sia profondamente divisiva, e che

non tenga conto del valore inclusivo e condiviso che dovrebbe sempre ispirare le intitolazioni

toponomastiche in una città come la nostra.

Il Partito Democratico di Canicattì, nel rispetto della pluralità delle posizioni, invita pertanto il

Consiglio Comunale tutto a riflettere seriamente sulle conseguenze di una simile decisione. Le

istituzioni locali hanno il dovere di promuovere coesione, memoria condivisa e cultura democratica,

non di aprire spazi a riletture ideologiche e nostalgiche della nostra storia che possono ferire la

sensibilità di tanti cittadini.

Chiediamo dunque al Sindaco e ai consiglieri comunali di respingere questa proposta e di lavorare

invece per onorare figure che abbiano incarnato valori di pace, unità, giustizia e progresso civile.

Il Segretario del Partito Democratico di Canicattì

Gaetano Vella