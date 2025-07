Il conto alla rovescia è iniziato: dal 17 al 24 agosto 2025 torna il Festino di San Vito, tra gli appuntamenti più attesi dell’estate siciliana. Un evento che unisce spiritualità, identità e bellezza scenica in un unico, affascinante racconto collettivo.

Cuore pulsante dell’edizione 2025 sarà il grande Corteo Storico a Quadri Viventi, in programma giovedì 21 agosto, che quest’anno si presenta in una nuova, sorprendente veste scenografica firmata dalla regia e direzione artistica di Carla Favata, con la realizzazione a cura di Collage S.p.A..

Numerosi figuranti, ballerini, musicisti e artisti in costume d’epoca daranno vita a un viaggio spettacolare nella memoria e nel cuore della città, con oltre 20 quadri storici, ampliati e rivisitati per offrire una narrazione emozionale e visivamente potente. Lungo un percorso che attraverserà il centro storico e il lungomare, il pubblico potrà ammirare le emozionanti ed evocative coreografie e i preziosi costumi storici dal repertorio della Dance Works realizzati dalla costumista Rosalba D’Annibale, per un’esperienza immersiva che unisce storia e performance contemporanea. Come ogni anno poi il corteo culminerà con la suggestiva Consegna simbolica delle Chiavi della Città al Santo Patrono.

Insieme a questo, che sarà un elemento centrale del Festino, il programma poi prevede:

Domenica 17 agosto, apertura del Festino con l’Annuncio solenne e Corteo Barocco per le vie del centro;

Mercoledì 20 agosto, la suggestiva Translatio del simulacro del Santo da San Michele alla Cattedrale;

Giovedì 21 agosto all’alba, la tradizionale processione notturna verso San Vito a mare con la rievocazione scenica della Fuga del Santo;

Venerdì 22 e sabato 23 agosto, mostre artistiche e culturali presso il Seminario Vescovile e il Museo Diocesano;

Sabato 23 sera, la Notte Bianca della fede, con apertura straordinaria delle principali chiese del centro;

Domenica 24 agosto, processione a mare del simulacro, benedizione del mare, e spettacolo pirotecnico conclusivo.

Accanto a questo che è il programma ufficiale, sono in fase di definizione numerosi eventi collaterali – tra spettacoli, concerti, incontri culturali – che animeranno l’intera città durante la settimana del Festino.

Grazie al patrocinio della Regione Siciliana, del Comune e Diocesi di Mazara, del Libero Consorzio Comunale di Trapani, dell’associazione Santi Patroni, del Museo Diocesano, si lavora intensamente affinché il Festino di San Vito diventi un momento di grande identità collettiva, in cui Mazara si racconta con passione, bellezza e orgoglio e si consolidi come motore di attrazione turistica.