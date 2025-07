Il Movimento Forza Nazionale nomina Antonio Fierro, già dirigente dell’Iri, presidente del partito. Fierro, economista di lungo corso e fondatore del soggetto politico “Libertas” di cui detiene legittimamente da sempre titolarità e simbolo, ha accettato con entusiasmo l’incarico per dare slancio e promuovere iniziative sul territorio in vista dei prossimi appuntamenti elettorali regionali e amministrativi. “ Forza Nazionale– dichiara il segretario Mauro Conti- ha nominato in questi giorni la nuova segreteria regionale della Toscana composta da Antonio e Daniele Baroni, Massino Teani, Mario Puggelli, Giuseppe Baglio e da Francesca Cecchini. Responsabile è Andreas Rosati”. “ Il nostro movimento- conclude Mauro Conti- ha una visione politica nazionale e pertanto nelle prossime settimane si terranno altre assemblee nel corso delle quali saranno nominati i dirigenti locali in diverse regioni d’Italia”.