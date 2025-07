“Saluto con grande soddisfazione questo risultato storico che segna una svolta epocale per 258 lavoratori socialmente utili del settore dei beni culturali. Dopo 28 anni di precariato, finalmente si concretizza la tanto agognata stabilizzazione attraverso l’assunzione presso la partecipata Sas con contratti a tempo indeterminato. È un traguardo che premia la perseveranza di questi professionisti e riconosce il loro contributo fondamentale al sistema culturale siciliano. Si conclude positivamente una battaglia di civiltà che in tanti abbiamo condotto.

Il settore dei beni culturali rappresenta un comparto strategico per la nostra Regione e questo provvedimento valorizza finalmente il patrimonio umano di competenze e professionalità che per decenni ha garantito servizi essenziali nei nostri musei, parchi archeologici e siti culturali. Questi lavoratori, con la loro dedizione e professionalità, hanno contribuito a mantenere vivo e accessibile il nostro straordinario patrimonio culturale, spesso in condizioni di incertezza contrattuale.

La stabilizzazione di queste figure professionali non è solo un atto di giustizia sociale, ma rappresenta un investimento strategico per il futuro della Sicilia.”

Lo dichiara Marianna Caronia commentando il voto di oggi in commissione cultura all’Assemblea regionale siciliana