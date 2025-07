Assolto per non avere commesso il fatto. Lo ha disposto giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, nei confronti di un 44enne di Favara. L’imputato era stato coinvolto nella sparatoria avvenuta lo scorso anno a Favara dopo una lite scaturita per l’uccisione di un gatto davanti l’abitazione dei contendenti. Tre imputati hanno scelto la via del rito ordinario e il processo a loro carico inizierà ad ottobre.