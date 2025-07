Dopo Campobello di Licata anche a Canicattì presentata dai consiglieri di Fratelli d’Italia la proposta di intitolare una via a Sergio Ramelli .

Ancora una proposta fortemente divisiva e inopportuna.

Il PD Agrigentino ribadisce ancora la netta contrarietà ad una iniziativa di una parte politica che non tiene conto delle gravi condanne per i suoi trascorsi legati all’estremismo di destra e alla violenza.

Riteniamo che i simboli e i valori a cui tutti noi dobbiamo riconoscersi e condividere partono dalla nostra carta costituzionale.

Ramelli era un ragazzo di destra che certamente non meritava di morire ma non è ammissibile e percorribile una strumentalizzazione, un espediente attraverso cui si vuole riscrive la toponomastica e, con lei, la storia del Paese.

Francesco Cacciatore

Segr Fed Prov PD Agrigento