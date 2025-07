Domenica 13 luglio alle ore 11:45 su LA7, Porto Empedocle e la Scala dei Turchi, saranno protagonisti della terza puntata di “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia”, il nuovo programma televisivo realizzato da DirAmare in collaborazione con Fondazione FS Italiane, con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il programma conduce lo spettatore in un viaggio affascinante nel cuore dell’isola, lungo linee ferroviarie suggestive che si snodano tra paesaggi mozzafiato, città d’arte e borghi carichi di memoria. Un’occasione unica per riscoprire l’anima più autentica della Sicilia: quella fatta di tradizioni millenarie, comunità accoglienti e luoghi in cui il tempo sembra essersi fermato.

Alla conduzione, la giornalista Stefania Capobianco, con la partecipazione straordinaria dell’Ing. Luigi Cantamessa, Direttore Generale della Fondazione FS Italiane e Amministratore Delegato di FS Treni Turistici Italiani, che guideranno i telespettatori sui binari d’Italia a bordo di storici convogli ferroviari.Il viaggio prende il via da Palermo, città dal fascino arabo-normanno e Patrimonio dell’Umanità UNESCO, ricca di arte, storia e vitalità mediterranea, per poi proseguire verso Agrigento, custode di uno dei siti archeologici più imponenti del Mediterraneo. La tappa alla maestosa Valle dei Templi, tra ulivi secolari e templi dorici perfettamente conservati, offre uno scenario unico, dove l’antichità greca si fonde armoniosamente con la natura del paesaggio.

Il treno attraversa poi colline assolate e scorci costieri fino a Porto Empedocle, vivace cittadina portuale affacciata sul Canale di Sicilia e luogo d’origine dello scrittore Andrea Camilleri, che proprio qui ambientò molte vicende del suo celebre Commissario Montalbano. Conosciuta in passato come “Marina di Girgenti”, la città conserva l’atmosfera autentica dei borghi marinari siciliani e rappresenta un crocevia di cultura popolare e memoria letteraria.

Il percorso si conclude alla spettacolare Scala dei Turchi di Realmonte, meraviglia geologica scolpita dal tempo e dal vento. Questa monumentale scogliera di marna bianca, che si erge a picco sul mare cristallino, è diventata uno dei simboli più iconici della Sicilia meridionale. Le sue linee ondulate e il suo candore abbacinante, regalano scorci che sembrano dipinti, perfetti per chiudere con poesia un viaggio già carico di suggestioni. All’interno della puntata, spazio anche all’esperienza dell’impresa ferroviaria Omer Group, con il Presidente e Amministratore Delegato Giuseppe Russello, che racconta l’evoluzione di un’azienda d’eccellenza nel settore ferroviario, specializzata nel restauro dei treni storici. Un esempio virtuoso di innovazione industriale radicata nel territorio siciliano e capace di proiettarsi su scala internazionale. A rendere ancora più emozionante il racconto è la colonna sonora scelta per il programma: “La lontananza” di Domenico Modugno, scritta insieme a Enrica Bonaccorti. Un brano intramontabile che canta la nostalgia, il viaggio e l’attesa, intrecciandosi con il linguaggio visivo della trasmissione e amplificandone l’impatto emotivo.

La terza puntata di Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia si configura così come un’esperienza immersiva e toccante, un invito a lasciarsi sorprendere dalla straordinaria bellezza della Sicilia, terra generosa, poetica e profondamente identitaria, che attraverso il treno riscopre e racconta se stessa con autentica intensità.