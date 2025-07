Una donna è rimasta vittima di un accoltellamento avvenuto nelle ore scorse in un’abitazione alla periferia di Pachino, nel Siracusano.

La lite in casa

Secondo alcune testimonianze, al vaglio dei carabinieri, ci sarebbe stata una lite in quella casa: la vittima non era da sola, con lei c’era un uomo, in fase di identificazione, che dopo essersi armato di un coltello si sarebbe scagliato contro la donna.

I soccorsi ed il trasferimento in ospedale

Le urla hanno attirato le attenzioni dei vicini che hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e del 118: l’ambulanza, arrivata poco dopo nell’abitazione, ha provveduto al trasferimento della vittima al Pronto soccorso dell’ospedale di Avola ma, al momento, i medici non si sbilanciano sulle condizioni della donna mentre sono in corso le indagini per l’identificazione del responsabile dell’aggressione.