Si sono avvicinati troppo agli scogli nonostante il mare agitato, l’onda lunga e una forte corrente. E hanno rischiato veramente grosso. Spiacevole disavventura per sei persone, tutte straniere, questo pomeriggio nel mare di San Leone.

Il gruppetto stava effettuando un giro in barca lungo la costa quando – nonostante i continui richiami del bagnino – il natante ha finito la corsa contro gli scogli, incagliandosi, davanti lo stabilimento balneare Borgo Santulì. Alcuni dei passeggeri della barca si sono tuffati nel tentativo di “liberare” l’imbarcazione dai frangiflutti ma hanno rischiato di annegare.

Provvidenziale l’intervento dei due bagnini del chiosco – Dario Falzone e Lillo Licata – che hanno raggiunto i ragazzi a bordo di un pattino e, dopo essersi tuffati, li hanno letteralmente salvati portandoli a riva. In ausilio ai due assistenti bagnanti anche un ex militare, Savio Bruni, che si è gettato in mare per aiutare i malcapitati. Sul posto è intervenuta poi anche la Guardia costiera. Per fortuna, e grazie alla prontezza dei bagnini, non si sono registrate gravi conseguenze e tutto si è risolto per il meglio.