“Come associazione, ma soprattutto come esseri umani e cristiani abbiamo deciso di farci carico della vicenda legata ad una nostra assistita che non riesce a garantire una dignitosa sepoltura per la propria mamma. Stiamo letteralmente spendendo tutte le energie necessarie per racimolare il necessario alla tumulazione ed alla cerimonia funebre. Ma da soli, purtroppo, non riusciamo. Nonostante l’impegno ormai più che ventennale in questa città a favore delle famiglie indigenti, non godiamo di alcun contributo. Ma godiamo della generosità degli agrigentini che spesso chiamiamo a raccolta quando si presentano determinate e gravi situazioni di disagio sociale. Come in questo caso”. Questo l’appello Presidente dell’Associazione Volontari di Strada ETS di Agrigento, Anna Marino affinchè si possa raggiungere l’obiettivo di trovare le risorse finanziarie necessarie a garantire una dignitosa tumulazione. “Bastano veramente pochi euro, l’importante è essere in tanti. Per questo speriamo che il passaparola possa farci arrivare alla cifra occorrente. Organizzare un funerale costa e diverse agenzie funebri hanno prezzi proibitivi per la famiglia in questione. Sarebbe un dono speciale quello di accompagnare con la preghiera e con un segno di grande solidarietà questa nostra sorella nella Pace del Cielo. In una società e in special modo in una realtà come quella agrigentina, anche i funerali, purtroppo, sono diventati un privilegio non per tutti. Già in passato abbiamo fornito dignitose sepolture a indigenti agrigentini, extracomunitari, clochard, senza tetto o senza fissa dimora. Vi ringraziamo di tutto cuore per rendere possibile l’iniziativa atta a garantire una dignitosa sepoltura alla nostra assistita”, ha concluso la presidente Marino.

Per effettuare la donazione: IBAN: IT 22Y0200816600000102808340 o direttamente presso la sede sita in Viale della Vittoria, 313 – Tel: 329 4155467