Il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, ha proposto di conferire un encomio solenne ad Adel Mekni, 58 anni, tunisino, per avere salvato da un incendio divampato in un’abitazione madre e figli, suoi vicini di casa. Mekni, da oltre venticinque anni residente nella Città delle arance, è conosciuto da tutti come un grande lavoratore.

Negli scorsi giorni non ci ha pensato due volte ad intervenire in aiuto dei suoi vicini di casa che stavano rischiando grosso a causa di un incendio scoppiato in un appartamento in piazza Matteotti. Il tunisino non sarebbe peraltro nuovo a gesti del genere. Anche in passato, infatti, avrebbe aiutato un’anziana a mettersi in salvo sempre per un incendio.