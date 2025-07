Era finito a processo con l’accusa di non aver comunicato una variazione del reddito, di circa mille euro, dopo aver presentato l’istanza per accedere al beneficio del reddito di cittadinanza. Il giudice monocratico del tribunale di Sciacca, Dario Hamel, ha assolto un 52enne di di Menfi, per particolare tenuità del fatto.

Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna dell’imputato ad un anno e due mesi di reclusione. La vicenda risale al settembre 2022 quando, secondo l’accusa, Migliore non avrebbe comunicato un incremento di 900 euro del suo reddito in seguito ad attività lavorativa. Il tribunale, accogliendo la richiesta della difesa, ha assolto l’imputato ritenendo il fatto di particolare tenuità.