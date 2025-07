Il 20 e il 21 Luglio fa tappa ad Agrigento l’imbarcazione “Goletta Verde” di Legambiente, in viaggio per tutta la penisola, per sensibilizzare istituzioni e cittadini sulla salute dei mari, dei fiumi e della costa. Nell’arco delle due giornate, saranno organizzate diverse iniziative, per far il punto sullo stato di salute delle acque. Si parlerà anche di crisi climatica, di politiche a tutela della biodiversità, con laboratori di educazione ambientale dedicati ai più piccoli.

L’arrivo è previsto alle ore 9 di domenica 20 luglio presso la Spiaggia di Maddalusa con il Blitz “Abbattiamo l’Abuso”, alle 11.30 il team si sposterà a Realmonte, all’ecovillagefest con il laboratorio Didattico: “Alla Scoperta del Mare”, alle ore 17 a Porto Empedocle si potrà visitare l’imbarcazione Goletta, e alle ore 17.30 Porto Empedocle a bordo si svolgerà il laboratori Didattico: “Alla Scoperta del Mare”. A seguire presso la Torre Carlo V si svolgerà un incontro pubblico “Chi decide per la nostra costa?”

Le iniziative proseguiranno poi giorno 21 luglio dove a Porto Empedocle alle ore 11.00 presso Ristobar Nerone verranno presentati i dati dei monitoraggi di Goletta Verde.