Maxi blitz della Squadra mobile di Agrigento tra Licata e Canicattì. I poliziotti sono impegnati dalle prime luci dell’alba in perquisizioni a tappeto in abitazioni, terreni e anche in attività commerciali alla ricerca di armi, droga e soldi. Il decreto di perquisizione è stato firmato dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Palermo in un’inchiesta che ipotizza un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, armi e atti intimidatori.

Otto le persone destinatarie del provvedimento di perquisizione ma potrebbero esserci – a breve – sviluppi importanti. Durante i controlli, infatti, sono stati rinvenuti oltre 2 chili di hashish, cocaina, armi e anche dei rolex. Sul posto ci sono anche delle ruspe per scavare nei terreni, evidentemente alla ricerca di ulteriori armi.